В Ангарске мужчина пострадал в уличной драке. Прохожие уточнили, что конфликт произошел на дороге. Пострадавшего доставили в больницу с переломом носа, ушибами и ссадинами. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы ГУ МВД России по региону. Мужчина отказался от дальнейших выяснений по этому случаю.
— Несмотря на это, правоохранители назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда здоровью, — уточнили в ведомстве.
Полицейские устанавливают личности участников инцидента и детали драки. Всех, кто может быть к этому причастен, могут привлечь к уголовной ответственности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские задержали мужчину, который ударил прохожую твердым предметом.