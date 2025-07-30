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В Ангарске мужчина пострадал в уличной драке

Прохожие рассказали, что конфликт произошел на дороге.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске мужчина пострадал в уличной драке. Прохожие уточнили, что конфликт произошел на дороге. Пострадавшего доставили в больницу с переломом носа, ушибами и ссадинами. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы ГУ МВД России по региону. Мужчина отказался от дальнейших выяснений по этому случаю.

— Несмотря на это, правоохранители назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда здоровью, — уточнили в ведомстве.

Полицейские устанавливают личности участников инцидента и детали драки. Всех, кто может быть к этому причастен, могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские задержали мужчину, который ударил прохожую твердым предметом.