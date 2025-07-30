В Ангарске мужчина пострадал в уличной драке. Прохожие уточнили, что конфликт произошел на дороге. Пострадавшего доставили в больницу с переломом носа, ушибами и ссадинами. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы ГУ МВД России по региону. Мужчина отказался от дальнейших выяснений по этому случаю.