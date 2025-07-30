Омская полиция опровергла информацию о холерной диверсии

По мессенджерам вновь пересылают предупреждение о «биологической диверсии» со стороны Украины. В тексте, который имеется в распоряжении портала Om1 Омск, говорится о том, что соответствующую информацию якобы сообщил главный врач городской БСМП (не уточняется, какой именно).
«Ожидают появления холерной палочки в воде, смертей будет больше, чем от ковида», — запугивает читателей анонимный автор.
Само сообщение по стилистике и оформлению напоминает фейк, и это нам подтвердили в омской полиции: никаких подобных сигналов официальным органам не поступало. Также пресс-служба УМВД напоминает: за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
Интересно, что само постановление, на которое ссылается фейк — настоящее. Однако оно было издано несколько лет назад и уже утратило силу.