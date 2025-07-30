Омская полиция опровергла информацию о холерной диверсии

По мессенджерам вновь пересылают предупреждение о «биологической диверсии» со стороны Украины. В тексте, который имеется в распоряжении портала Om1 Омск, говорится о том, что соответствующую информацию якобы сообщил главный врач городской БСМП (не уточняется, какой именно).