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Омская полиция опровергла информацию о холерной диверсии

Информацию уже опровергли в полиции.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Om1 Омск

По мессенджерам вновь пересылают предупреждение о «биологической диверсии» со стороны Украины. В тексте, который имеется в распоряжении портала Om1 Омск, говорится о том, что соответствующую информацию якобы сообщил главный врач городской БСМП (не уточняется, какой именно).

«Ожидают появления холерной палочки в воде, смертей будет больше, чем от ковида», — запугивает читателей анонимный автор.

Само сообщение по стилистике и оформлению напоминает фейк, и это нам подтвердили в омской полиции: никаких подобных сигналов официальным органам не поступало. Также пресс-служба УМВД напоминает: за распространение заведомо ложных сведений предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Интересно, что само постановление, на которое ссылается фейк — настоящее. Однако оно было издано несколько лет назад и уже утратило силу.