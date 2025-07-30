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Самарский Роспотребнадзор в 2025 году забраковал почти 800 кг овощей и фруктов

В первом полугодии 2025 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели более 1200 проверок плодоовощной продукции — исследовано 1211 проб.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В первом полугодии 2025 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели более 1200 проверок плодоовощной продукции — исследовано 1211 проб.

Выяснилось, что лишь в двух образцах уровень нитратов превышал допустимые нормы.

Чтобы предотвратить продажу некачественных продуктов, из торговой сети изъяли 112 партий овощей и фруктов общей массой почти 800 килограммов.

Чаще всего продукцию отбраковывали из-за отсутствия сопроводительных документов или из-за того, что фрукты и овощи были повреждены — с порезами, вмятинами и нарушенной кожурой, что повышает риск порчи и заражения.

За нарушения правил продажи составили 86 административных протоколов. Общая сумма штрафов составила 950 тысяч рублей.

Надзор за качеством овощей и фруктов в регионе продолжается. Управление напоминает: безопасность продуктов — в приоритете, и контроль будет оставаться жёстким.

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