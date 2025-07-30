Полиция ищет жертв четверых мошенников-гастролёров из Самары в Липецкой области

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области заявили, что сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, ставшим жертвами злоумышленников, а также владеющим информацией о совершённых ими преступлениях, с просьбой сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам экстренной службы: 02 или 102 (с мобильного телефона), или обратиться напрямую в ближайшее отделение полиции.