Полиция ищет жертв четверых мошенников-гастролёров из Самары в Липецкой области

В Липецке оперативники уголовного розыска произвели задержание мошеннической группы, прибывшей из Самары. Злоумышленники обманывали пожилых людей, предлагая установить новые водосчетчики вместо устаревших, и таким образом похищали их деньги.
Преступная деятельность данной группы лиц фиксировалась в Липецке в период с 21 по 24 июля.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области заявили, что сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, ставшим жертвами злоумышленников, а также владеющим информацией о совершённых ими преступлениях, с просьбой сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам экстренной службы: 02 или 102 (с мобильного телефона), или обратиться напрямую в ближайшее отделение полиции.
Ранее мы писали, что житель Самары получил шесть лет колонии за участие в АУЕ.
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