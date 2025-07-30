На границе Уганды и Южного Судана начались боевые действия

Весной 2025 года власти Южного Судана обратились к Уганде с просьбой о военной поддержке для обеспечения стабильности в столице страны. Это решение было принято на фоне обострения противостояния между президентом Кииром и его политическим оппонентом — первым вице-президентом Риеком Мачаром.