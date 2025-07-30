На границе Уганды и Южного Судана начались боевые действия

Согласно заявлениям угандийских военных, подразделения армии Южного Судана незаконно пересекли границу и после отказа отступить вступили в перестрелку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой западные СМИ.
Вооруженные силы Южного Судана признали факт боестолкновения, однако не предоставили данных о количестве погибших.
На протяжении десятилетий Уганда оказывала поддержку сторонникам президента Южного Судана Сальваторе Кииру. Угандийская помощь сыграла важную роль как в борьбе за независимость (достигнутую в 2011 году), так и во время последующей гражданской войны.
Весной 2025 года власти Южного Судана обратились к Уганде с просьбой о военной поддержке для обеспечения стабильности в столице страны. Это решение было принято на фоне обострения противостояния между президентом Кииром и его политическим оппонентом — первым вице-президентом Риеком Мачаром.