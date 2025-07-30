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На границе Уганды и Южного Судана начались боевые действия

Вооруженный конфликт вспыхнул на пограничной территории между Угандой и Южным Суданом. Известно о гибели не менее пяти военнослужащих южносуданской армии и одного угандийского солдата.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Согласно заявлениям угандийских военных, подразделения армии Южного Судана незаконно пересекли границу и после отказа отступить вступили в перестрелку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой западные СМИ.

Вооруженные силы Южного Судана признали факт боестолкновения, однако не предоставили данных о количестве погибших.

На протяжении десятилетий Уганда оказывала поддержку сторонникам президента Южного Судана Сальваторе Кииру. Угандийская помощь сыграла важную роль как в борьбе за независимость (достигнутую в 2011 году), так и во время последующей гражданской войны.

Весной 2025 года власти Южного Судана обратились к Уганде с просьбой о военной поддержке для обеспечения стабильности в столице страны. Это решение было принято на фоне обострения противостояния между президентом Кииром и его политическим оппонентом — первым вице-президентом Риеком Мачаром.