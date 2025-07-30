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На шесть лет осудили мужчину за мошенничество с инвестициями в Астане

Астана. 30 июля. КазТАГ — Мужчина приговорен к шести годам лишения свободы за хищение свыше Т100 млн у двух человек под предлогом реализации IT-бизнеса, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: pixabay.com

«Житель столицы под видом реализации бизнес-проекта, обманным путем похитил денежные средства двух потерпевших, передавших ему их в виде инвестиций, на сумму свыше Т100 млн. (…) Приговором суда он осужден к шести годам лишения свободы с взысканием причиненного материального ущерба», — говорится в сообщении.

По данным генпрокуратуры, он убеждал потерпевших вложиться в проект по установке автоматизированных шлагбаумов с системой платной парковки, обещая высокий доход и совместное участие. На деле же обвиняемый потратил полученные деньги на личные нужды, не начав реализацию обещанного проекта.

В ходе следствия и судебного разбирательства он отказался признать вину, настаивая на том, что имеет место лишь гражданско-правовой спор.

Суд обязал мужчину возместить причиненный ущерб.