На шесть лет осудили мужчину за мошенничество с инвестициями в Астане

«Житель столицы под видом реализации бизнес-проекта, обманным путем похитил денежные средства двух потерпевших, передавших ему их в виде инвестиций, на сумму свыше Т100 млн. (…) Приговором суда он осужден к шести годам лишения свободы с взысканием причиненного материального ущерба», — говорится в сообщении.