На шесть лет осудили мужчину за мошенничество с инвестициями в Астане

«Житель столицы под видом реализации бизнес-проекта, обманным путем похитил денежные средства двух потерпевших, передавших ему их в виде инвестиций, на сумму свыше Т100 млн. (…) Приговором суда он осужден к шести годам лишения свободы с взысканием причиненного материального ущерба», — говорится в сообщении.
По данным генпрокуратуры, он убеждал потерпевших вложиться в проект по установке автоматизированных шлагбаумов с системой платной парковки, обещая высокий доход и совместное участие. На деле же обвиняемый потратил полученные деньги на личные нужды, не начав реализацию обещанного проекта.
В ходе следствия и судебного разбирательства он отказался признать вину, настаивая на том, что имеет место лишь гражданско-правовой спор.
Суд обязал мужчину возместить причиненный ущерб.