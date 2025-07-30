Ребёнок и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП под Воронежем

Трое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с легковушками на 37-м км трассы «Обход г. Воронеж» в Семилукском районе. Авария произошла днём вторника, 29 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
46-летний местный житель за рулём «Volkswagen Polo» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Hyundai Tucson» под управлением 54-летнего воронежца. От удара второй автомобиль отбросило на обочину, после этого иномарка съехала в кювет.
Оба водителя, а также пассажиры «Hyundai Tucson», 49-летняя женщина и 12-летний мальчик, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
По факту происшествия полицейскими организована проверка.