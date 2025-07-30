В Иркутске завели уголовное дело из-за драки подростков

В Иркутске в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена драка с участием подростков в Свердловском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном следственном комитете.
— Надзорное ведомство завело уголовное дело по преступлению «хулиганство, совершенное группой лиц», — уточнили в пресс-службе СК.
Следователи проводят проверку, устанавливают участников конфликта и обстоятельства. Прокуратура также контролирует все надзорные действия.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске мужчина пострадал в уличной драке. Полицейские назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда здоровью.