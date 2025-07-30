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В Иркутске завели уголовное дело из-за драки подростков

Участников конфликта устанавливают следователи.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена драка с участием подростков в Свердловском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном следственном комитете.

— Надзорное ведомство завело уголовное дело по преступлению «хулиганство, совершенное группой лиц», — уточнили в пресс-службе СК.

Следователи проводят проверку, устанавливают участников конфликта и обстоятельства. Прокуратура также контролирует все надзорные действия.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске мужчина пострадал в уличной драке. Полицейские назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести вреда здоровью.