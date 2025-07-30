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Наркодилера из Петербурга отправили в колонию на восемь лет

При задержании в машине мужчины нашли 700 таблеток, столько же капсул и 40 флаконов.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный оборот наркотиков и сильнодействующих веществ. Подсудимый признан виновным в хранении с целью сбыта крупной партии запрещенных препаратов.

Мужчину задержали у дома 83 на набережной реки Фонтанки:

— В ноябре 2024 года правоохранители пресекли деятельность дилера, который хранил в автомобиле 17 граммов органического наркотика, более 700 таблеток синтетики, 722 капсулы схожего препарата и 41 флакон запрещенного раствора, — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Петербурга. Суд, учитывая тяжесть преступления, назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным штрафом в 200 тысяч рублей. Изъятые вещества подлежат уничтожению.