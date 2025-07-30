Наркодилера из Петербурга отправили в колонию на восемь лет

Суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный оборот наркотиков и сильнодействующих веществ. Подсудимый признан виновным в хранении с целью сбыта крупной партии запрещенных препаратов.
Мужчину задержали у дома 83 на набережной реки Фонтанки:
— В ноябре 2024 года правоохранители пресекли деятельность дилера, который хранил в автомобиле 17 граммов органического наркотика, более 700 таблеток синтетики, 722 капсулы схожего препарата и 41 флакон запрещенного раствора, — сообщила пресс-служба прокуратуры.
Государственное обвинение поддержала прокуратура Петербурга. Суд, учитывая тяжесть преступления, назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным штрафом в 200 тысяч рублей. Изъятые вещества подлежат уничтожению.