Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организатору уфимского подпольного покерного клуба вынесли приговор

В Уфе организатора подпольного покер-клуба оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, обвиняемому в организации незаконных азартных игр вне игорной зоны. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

В декабре прошлого года уфимец арендовал нежилое помещение на улице Вологодской, где четыре месяца проводил покерные игры, принимал ставки и выплачивал выигрыши, удерживая себе 5% от каждого выигрыша. В подпольном клубе использовались профессиональные покерные столы и инвентарь.

Деятельность заведения пресекли сотрудники полиции.

— Изъято три покерных стола, карты и кейс с принадлежностями для игры в покер, — сообщает СК.

Организатор полностью вину, суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.