Организатору уфимского подпольного покерного клуба вынесли приговор

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, обвиняемому в организации незаконных азартных игр вне игорной зоны. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
В декабре прошлого года уфимец арендовал нежилое помещение на улице Вологодской, где четыре месяца проводил покерные игры, принимал ставки и выплачивал выигрыши, удерживая себе 5% от каждого выигрыша. В подпольном клубе использовались профессиональные покерные столы и инвентарь.
Деятельность заведения пресекли сотрудники полиции.
— Изъято три покерных стола, карты и кейс с принадлежностями для игры в покер, — сообщает СК.
Организатор полностью вину, суд назначил ему штраф в 300 тысяч рублей.
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