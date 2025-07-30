Пожар на левом берегу Дона увеличился до 900 кв. метров, горение локализовали

По данным ведомства, вызов из-за полыхающего камыша в районе Левобережной, 2У поступил в 9:49 утра. Изначально площадь горения составляла 500 кв. метров, но потом увеличилась. Локализацию пламени объявили в 13:15, в эти минуты тушение продолжается.