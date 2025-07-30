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Пожар на левом берегу Дона увеличился до 900 кв. метров, горение локализовали

Горение полыхающего камыша в Ростове локализовано, продолжается тушение.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Пожар на территории левобережья в Ростове-на-Дону локализовали на площади в 900 кв. метров, сообщает днем 30 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, вызов из-за полыхающего камыша в районе Левобережной, 2У поступил в 9:49 утра. Изначально площадь горения составляла 500 кв. метров, но потом увеличилась. Локализацию пламени объявили в 13:15, в эти минуты тушение продолжается.

Напомним, также сегодня произошел пожар в заброшенном здании в Морозовске, там пламя локализовали на площади в 100 кв. метров.

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