Пожар на левом берегу Дона увеличился до 900 кв. метров, горение локализовали

Пожар на территории левобережья в Ростове-на-Дону локализовали на площади в 900 кв. метров, сообщает днем 30 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, вызов из-за полыхающего камыша в районе Левобережной, 2У поступил в 9:49 утра. Изначально площадь горения составляла 500 кв. метров, но потом увеличилась. Локализацию пламени объявили в 13:15, в эти минуты тушение продолжается.
Напомним, также сегодня произошел пожар в заброшенном здании в Морозовске, там пламя локализовали на площади в 100 кв. метров.
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