Пришлось пилить: спасатели помогли 13-летней уфимке, чей палец застрял в кольце

Вчера, 29 июля, в Уфе сотрудники поисково-спасательного отряда городского Управления гражданской защиты помогли 13-летней подростку, которая не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца. Как сообщает пресс-служба ведомства, родственники девочки обратились за помощью к спасателям после неудачных попыток решить проблему своими силами.
Сотрудники экстренной службы провели ювелирную операцию с использованием специального оборудования. Сначала они попробовали традиционный метод с ниткой, но из-за болезненных ощущений у ребенка пришлось перейти к более сложному способу — аккуратному распиливанию кольца гравером.
Как выяснилось, украшение было изготовлено из необычного материала — возможно, камня или прочного сплава, из-за чего обычные инструменты не подходили. Процедура заняла около часа: спасателям пришлось подбирать подходящие диски, а также постоянно охлаждать нагревающийся металл водой, чтобы избежать ожогов.
— Благодаря слаженным действиям спасателей, девочка смогла вернуться к привычной жизни без тревог и переживаний! — заявили в УГЗ.
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