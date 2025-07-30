В Самарской области введен карантин из-за лейкоза КРС

В Волжском и Кинель-Черкасском районах Самарской области выявлены два очага лейкоза крупного рогатого скота. Заболевание обнаружено в селах Подъем-Михайловка и Кабановка. Лейкоз КРС является неизлечимым заболеванием, поэтому инфицированных животных изолируют и уничтожают.
Комитет ветеринарии Самарской области опубликовал адреса хозяйств, где введен карантин: село Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 35/2; ул. Советская, д. 113; село Кабановка, ул. Новая, д. 201; ул. Чапаевская, д. 70; ул. Чапаевская, д. 65; ул. Клиновка, д. 56.
Хотя заболевание не передается человеку, оно снижает качество мяса и молока, а также может способствовать образованию токсинов, опасных для здоровья людей.
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