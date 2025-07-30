Пассажир рейса Уфа — Москва сообщил о бомбе в своем рюкзаке

52-летнего мужчину оштрафовали за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По данным объединенной пресс-службы судов РБ, пассажир находился на борту воздушного судна авиакомпании «Победа». Когда самолет готовился выполнять рейс «Уфа — Москва (Шереметьево)», мужчина лично сообщил бортпроводнику ложное сообщение о взрывном устройстве в его рюкзаке, прекрасно понимая, что это не так.
Поступившее сообщение о готовящемся акте терроризма было незамедлительно передано в правоохранительные органы и службу авиационной безопасности аэропорта.
В суде подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся, просил о снисхождении и пояснил, что неудачно пошутил.
Суд назначил «юмористу» наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с предоставлением рассрочки его уплаты. Приговор пока не вступил в законную силу.