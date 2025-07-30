Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажир рейса Уфа — Москва сообщил о бомбе в своем рюкзаке

Неудачная шутка закончилась крупным штрафом.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Башинформ

52-летнего мужчину оштрафовали за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По данным объединенной пресс-службы судов РБ, пассажир находился на борту воздушного судна авиакомпании «Победа». Когда самолет готовился выполнять рейс «Уфа — Москва (Шереметьево)», мужчина лично сообщил бортпроводнику ложное сообщение о взрывном устройстве в его рюкзаке, прекрасно понимая, что это не так.

Поступившее сообщение о готовящемся акте терроризма было незамедлительно передано в правоохранительные органы и службу авиационной безопасности аэропорта.

В суде подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся, просил о снисхождении и пояснил, что неудачно пошутил.

Суд назначил «юмористу» наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с предоставлением рассрочки его уплаты. Приговор пока не вступил в законную силу.