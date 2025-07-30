«Энергия копилась 70 лет»: опасны ли афтершоки после землетрясения на Камчатке

Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло на Камчатке. По некоторым оценкам, магнитуда достигала 8,7 балла, подземные толчки спровоцировали цунами. Некоторые территории Сахалина подтопило, а в Японии на берег выбросило нескольких китов. Может ли землетрясение повториться в ближайшее время и как это скажется на экологии, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
Будут ли повторные землетрясения.
После сильного землетрясения на Камчатке будут возникать афтершоки — новые подземные толчки, которые обычно следуют за основным землетрясением. Но они будут гораздо слабее, чем первый толчок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, сейсмолог Петр Шебалин.
— Повторные толчки уже происходят, но пока они не очень сильные. Это говорит о том, что, скорее всего, сильных афтершоков ожидать не стоит. Обычно после землетрясения магнитуда афтершоков составляет около 8 баллов или 7,5 балла. Примерно такой силы землетрясение было на Камчатке буквально несколько дней назад, — пояснил специалист.
По словам сейсмолога, афтершоки могут продолжаться на территории Камчатки еще пару месяцев, но для большинства местных жителей они не будут сильно ощутимы.
— Вблизи эпицентра землетрясения афтершоки могут происходить в течение еще нескольких месяцев. Но постепенно их мощность будет уменьшаться. Жители Камчатки перестанут их ощущать уже через несколько недель, максимум — месяц, — добавил Шебалин.
Опасно ли на Камчатке.
Камчатский край в целом считается очень сейсмически активной зоной, но достаточно безопасной для местных жителей и туристов. Сильные землетрясения возникают там достаточно редко.
— На Камчатке находится зона столкновения крупных литосферных плит — Тихоокеанской и Евразийской. Нынешнее землетрясение могло произойти как раз из-за этих подвижек. Под плитами находятся разогретые массы, которые очень медленно перемещаются и периодически сталкивают их друг с другом. Вероятно, эта энергия копилась с 1952 года и сейчас выбросилась… Сказать, что с годами мощность или частота землетрясений увеличивается, нельзя, — рассуждает сейсмолог.
Некоторые специалисты связывают произошедшее на Камчатке землетрясение со вспышками на Солнце. Но, по словам Шебалина, если эти события действительно как-то взаимосвязаны, то очень опосредованно. Также это не зависит от сезона — зимой и летом возможность возникновения землетрясений одинаковая.
— С 1952 года на Камчатке произошло около четырех мощных землетрясений, но и они не носили разрушительный характер. Поэтому жить в этом регионе или путешествовать по нему не так уж и опасно. Шансы застать сильные подземные толчки примерно такие же, как попасть под машину при переходе дороги на зеленый сигнал, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».
Последствия для экологии.
Произошедшее землетрясение не сильно скажется на экологии Камчатского края, так как флора и фауна региона уже давно привыкла к сейсмической активности. Так считает член рабочей группы по инновационным технологиям Росприроднадзора, эколог Илья Рыбальченко.
— Само по себе землетрясение не является для экологии чем-то критически тяжелым. Таких сильных подземных толчков не случалось в регионе больше 70 лет. Но с точки зрения биоценозов (живых организмов, обитающих на территории региона — прим. «ВМ») это время — ничто. Они выстраивались на территории региона десятки тысяч лет, а значит, уже давно привыкли к такому, — объяснил Рыбальченко «Вечерней Москве».
Что известно о сильнейшем в истории наблюдений землетрясении на Камчатке.
По его словам, зачастую экология страдает из-за последствий землетрясений — разрушения домов, разлива нефтепродуктов и других возможных техногенных катастроф. Но жители и власти Камчатки к этому тоже подготовлены.
— В этом регионе закладываются подобные риски при строительстве промышленных объектов, а жилые здания обычно невысокие. Подземные коммуникации, скорее всего, тоже как-то укрепляют и обособляют, чтобы не допустить прорыва канализации. Все это позволяет избежать серьезных экологических последствий, — рассказал эксперт.
Говорить о последствиях цунами еще рано, так как местные власти еще не успели осмотреть промышленные зоны на наличие выбросов нефтепродуктов или других опасных веществ. А что касается выброшенных на берег китов в Японии — по словам Рыбальченко, в случае их гибели популяция со временем восстановится.
— У животных есть достаточно эффективный адаптационный механизм в случае незначительного уменьшения популяции. У животных, которые живут стаями, популяция возобновляется быстро. Но в случае с китами это займет немного больше времени, — отметил он.
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