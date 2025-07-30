«Энергия копилась 70 лет»: опасны ли афтершоки после землетрясения на Камчатке

— С 1952 года на Камчатке произошло около четырех мощных землетрясений, но и они не носили разрушительный характер. Поэтому жить в этом регионе или путешествовать по нему не так уж и опасно. Шансы застать сильные подземные толчки примерно такие же, как попасть под машину при переходе дороги на зеленый сигнал, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».