В Перми вынесли приговор бывшим сотрудникам центра «Титан»

Пермский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывших работников реабилитационного центра «Титан».
По решению суда, обвиняемые признаны виновными в похищении человека, совершенном организованной группой. Один из них также осужден за незаконное лишение свободы.
Как установило следствие, сотрудники центра против воли удерживали людей с зависимостями — алкогольной, наркотической и игровой. Им запрещали общаться с родственниками, а само учреждение не имело лицензии на медицинскую деятельность. При этом персонал не имел соответствующего образования.
Суд приговорил осужденных к реальным срокам в колонии строгого режима — от 6 до 11 лет. У них есть 15 дней на обжалование приговора в апелляционной инстанции.