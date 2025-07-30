В Перми вынесли приговор бывшим сотрудникам центра «Титан»

Как установило следствие, сотрудники центра против воли удерживали людей с зависимостями — алкогольной, наркотической и игровой. Им запрещали общаться с родственниками, а само учреждение не имело лицензии на медицинскую деятельность. При этом персонал не имел соответствующего образования.