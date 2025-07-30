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В Перми вынесли приговор бывшим сотрудникам центра «Титан»

Суд приговорил осужденных к реальным срокам в колонии строгого режима — от 6 до 11 лет.

Источник: пресс-служба пермского краевого суда

Пермский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывших работников реабилитационного центра «Титан».

По решению суда, обвиняемые признаны виновными в похищении человека, совершенном организованной группой. Один из них также осужден за незаконное лишение свободы.

Как установило следствие, сотрудники центра против воли удерживали людей с зависимостями — алкогольной, наркотической и игровой. Им запрещали общаться с родственниками, а само учреждение не имело лицензии на медицинскую деятельность. При этом персонал не имел соответствующего образования.

Суд приговорил осужденных к реальным срокам в колонии строгого режима — от 6 до 11 лет. У них есть 15 дней на обжалование приговора в апелляционной инстанции.