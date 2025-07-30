Самолет Калининград — Челябинск сел в Шереметьево из-за недомогания пилота

«Второй пилот воздушного судна был доставлен в больницу, где находится в настоящее время под наблюдением врачей. Его состояние — стабильное. Совершенно точно установлено, что заболевший пилот не употреблял бортовое питание во время полета», — добавили в пресс-службе.