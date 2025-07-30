Самолет Калининград — Челябинск сел в Шереметьево из-за недомогания пилота

«Вскоре после вылета из аэропорта Калининграда (рейс 5N-103) второй пилот воздушного судна Boeing 737−800 авиакомпании Smartavia почувствовал недомогание. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку на запасном аэродроме по пути следования в Челябинск — в аэропорту Шереметьево в Москве, где состоялась замена второго пилота», — сказали в пресс-службе.
Как уточняется, после этого самолет продолжил полет в аэропорт назначения. На борту авиалайнера находилось 195 пассажиров.
«Второй пилот воздушного судна был доставлен в больницу, где находится в настоящее время под наблюдением врачей. Его состояние — стабильное. Совершенно точно установлено, что заболевший пилот не употреблял бортовое питание во время полета», — добавили в пресс-службе.