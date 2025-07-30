Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения

В УФСБ добавили, что в апреле 2025 года также было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении должностного лица Главного командования Военно-Морского Флота РФ по статье «Получение взятки». Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.