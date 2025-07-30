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Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор одного из судостроительных предприятий Крыма приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии за хищение денежных средств на госконтракте. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

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Источник: РИА "Новости"

По информации силовиков, установлено, что бывший генеральный директор завода, действуя при посредничестве начальника финансово-экономического отдела предприятия, передал старшему офицеру отдела военно-технического сопровождения строительства кораблей и судов Управления (кораблестроения) Главного командования ВМФ РФ 1,5 миллиона рублей в качестве взятки за содействие в подписании государственного контракта.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с Департаментом безопасности ООО «Объединенной судостроительной корпорации».

«В отношении бывшего гендиректора завода, организовавшего хищение денежных средств, полученных предприятием в качестве аванса по государственному оборонному заказу, возбуждено и расследовано уголовное дело по статье “присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере”, — говорится в сообщении.

Феодосийский городской суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В УФСБ добавили, что в апреле 2025 года также было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении должностного лица Главного командования Военно-Морского Флота РФ по статье «Получение взятки». Материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении начальника финансово-экономического отдела АО.

Ранее руководитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев сообщил, что следственные органы Крыма с начала года возбудили 451 уголовное дело о коррупции, ущерб от этих преступлений составил почти 19 миллионов рублей.