Госавтоинспекция Жигулёвска задержала 28-летнего злостного нарушителя ПДД

В Жигулёвске сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения и повторно отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Инцидент произошёл ночью на улице Морквашинской. Экипаж ДПС остановил автомобиль LADA 217130 под управлением 28-летнего местного жителя.
Мужчина не имел водительского удостоверения, вёл себя подозрительно и, по словам инспекторов, пах алкоголем. От прохождения освидетельствования он отказался — как на месте, так и в медучреждении.
Автомобиль эвакуировали на спецстоянку, водителя доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он уже был лишён прав за аналогичное нарушение и получил штраф 30 000 рублей. Срок наказания ещё не истёк.
Повторное нарушение попало под действие статьи 264.1 УК РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, автомобиль арестован.