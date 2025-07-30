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Госавтоинспекция Жигулёвска задержала 28-летнего злостного нарушителя ПДД

В Жигулёвске сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения и повторно отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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В Жигулёвске сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения и повторно отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Инцидент произошёл ночью на улице Морквашинской. Экипаж ДПС остановил автомобиль LADA 217130 под управлением 28-летнего местного жителя.

Мужчина не имел водительского удостоверения, вёл себя подозрительно и, по словам инспекторов, пах алкоголем. От прохождения освидетельствования он отказался — как на месте, так и в медучреждении.

Автомобиль эвакуировали на спецстоянку, водителя доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он уже был лишён прав за аналогичное нарушение и получил штраф 30 000 рублей. Срок наказания ещё не истёк.

Повторное нарушение попало под действие статьи 264.1 УК РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, автомобиль арестован.