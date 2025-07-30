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Петербургский провайдер AirNet подвергся хакерской атаке

Крупный петербургский провайдер AirNet подвергся масштабной хакерской атаке, которая парализовала его инфраструктуру и лишила клиентов доступа к интернету и связи.

Источник: Freepik

В Санкт-Петербурге один из крупнейших интернет-провайдеров AirNet, столкнулся с кибератакой, которая привела массовым сбоям в работе домашнего интернета и связи у его клиентов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, серверы провайдера полностью отключены и к ним нет доступа, а также недоступны рабочие компьютеры сотрудников компании. Не функционирует также официальный сайт провайдера.

Как прокомментировали в самой AirNet, на данный момент вся сеть компании находится под мощнейшей хакерской атакой. Специалисты уже занимаются восстановлением доступа к сервисам.