Петербургский провайдер AirNet подвергся хакерской атаке

В Санкт-Петербурге один из крупнейших интернет-провайдеров AirNet, столкнулся с кибератакой, которая привела массовым сбоям в работе домашнего интернета и связи у его клиентов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, серверы провайдера полностью отключены и к ним нет доступа, а также недоступны рабочие компьютеры сотрудников компании. Не функционирует также официальный сайт провайдера.
Как прокомментировали в самой AirNet, на данный момент вся сеть компании находится под мощнейшей хакерской атакой. Специалисты уже занимаются восстановлением доступа к сервисам.