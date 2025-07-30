В Калининграде суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве пасынка

Также, 25 декабря 2024 года обвиняемый, находясь дома, применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав девочке руку. За квалифицированной медицинской помощью для ребенка ни он, ни мать своевременно не обратились. Лишь 12 января 2025 года девочке был сделан рентген, выявлен перелом плечевой кости и ее госпитализировали в лечебное учреждение. При этом фигуранты запретили ребенку рассказывать об обстоятельствах получения ею травмы и заставили сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы.