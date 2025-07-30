Прокуратура проверяет информацию о загрязнении «озера смерти» в Новосибирске

В Новосибирске, на территории микрорайона Юго-Западный, произошёл серьёзный экологический инцидент. В одно из местных озёр были сброшены неизвестные отходы, что привело к образованию на поверхности воды странной пены. Подробности происшествия пока остаются неясными, однако масштаб проблемы вызывает серьёзное беспокойство у жителей района и экологов.