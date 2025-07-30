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Прокуратура проверяет информацию о загрязнении «озера смерти» в Новосибирске

В озеро на Юго-Западном в Новосибирске бросили неизвестные отходы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Поверхность воды покрылась странной пеной.

В Новосибирске, на территории микрорайона Юго-Западный, произошёл серьёзный экологический инцидент. В одно из местных озёр были сброшены неизвестные отходы, что привело к образованию на поверхности воды странной пены. Подробности происшествия пока остаются неясными, однако масштаб проблемы вызывает серьёзное беспокойство у жителей района и экологов.

На данный момент известно, что пена, покрывающая значительную часть поверхности озера, имеет необычный вид и запах. Её цвет варьируется от белого до серо-жёлтого, а консистенция напоминает густую пену для мытья посуды.