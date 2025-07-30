В Ростове осудили на 17 и 14 лет двух боевиков банды Басаева

Вооруженное столкновение между российскими военнослужащими и боевиками произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт, расположенного в Шатойском районе Чеченской Республики. Схватка продолжалась до 1 марта. В результате нападения погибли 84 солдата и офицера Вооруженных сил Российской Федерации, еще четверо получили ранения. Всего в нападении участвовало около 2,5 тыс. боевиков.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Запорожской области Алексея Попадейкина за попытку подрыва автомобиля индивидуального предпринимателя, снабжавшего провизией военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.