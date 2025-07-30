В Ростове осудили на 17 и 14 лет двух боевиков банды Басаева

Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам колонии строгого режима жителей Кабардино-Балкарии Асланбека Казанчева и Анзора Батырова. Их признали виновными в участии в банде, организации вооруженного мятежа и покушении на жизнь военнослужащих. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на информацию, предоставленную официальным представителем Следственного комитета России Светланой Петренко.