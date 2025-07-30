Самарский офис торговой сети «Доброцен» подвергся хакерской атаке 29 июля

О хакерской атаке на один из российских дискаунтеров стало известно 30 июля. Из-за нападения хакеров на сервер сети «Доброцен» перестал работать сайт компании, а также все 5 офисов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре.
По данным телеграм-канала Mash, хакерская атака было совершена еще 29 июля. Именно вчера «лег» сервер и официальный сайт. С того момента приостановили свою работу распределительные центры дискаунтера «Доброцен».
После атаки хакеров часть компьютеров не включается, а часть «зависла» в бесконечном обновлении операционной системы. Из-за этого складские сотрудники не могут ни принять, ни отгрузить товары в магазины. А сами кассы там при этом работают.
«Кибератаку связывают с тем, что у сети есть точки в ДНР, ЛНР и Крыму», — пишет Mash.
Телеграм-канал уточняет, что восстановление работы офисов и складов торговой сети может занять неделю.
В 2024 году дискайнтер «Доброцен» был представлен примерно девятью сотнями магазинов, расположенных на территории России и стран СНГ, включая Армению, Казахстан и Беларусь. Но сбои в работе были зафиксированы только в РФ.
Отметим, что в Самаре расположен один из 5 офисов компании, а в области — 6 торговых точек.
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