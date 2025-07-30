В Самаре суд продлил арест Екатерины Тарховой до 2 октября 2025 года

Екатерина Тархова была задержана в феврале 2025 года. Её обвиняют в двойном убийстве. Жертвами стали её дед, экс-мэр Виктор Тархов, и его супруга Наталья. Следствие полагает, что супруги исчезли в период с декабря 2024 по январь 2025 года.