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В Самаре суд продлил арест Екатерины Тарховой до 2 октября 2025 года

Сегодня, 30 июля, Самарский районный суд рассмотрел новое ходатайство по делу Екатерины Тарховой внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Сегодня, 30 июля, Самарский районный суд рассмотрел новое ходатайство по делу Екатерины Тарховой, внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова.

Суд принял решение оставить обвиняемую под стражей до 2 октября 2025 года, пишет 63.RU.

Екатерина Тархова была задержана в феврале 2025 года. Её обвиняют в двойном убийстве. Жертвами стали её дед, экс-мэр Виктор Тархов, и его супруга Наталья. Следствие полагает, что супруги исчезли в период с декабря 2024 по январь 2025 года.

Ранее обвиняемая отказывалась давать показания, но в конце февраля признала вину.