Инженера из Китая избили в Казахстане

«В июне 2025 года работник завода — подсудимый Д. подошел к своему начальнику инженеру-технологу Ю. (гражданин Китайской Народной Республики), чтобы он подписал табель учета рабочего времени. После отказа начальника у них возник спор, подсудимый разозлился и несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу и по телу, причинив ему физическую боль и травму», — говорится в сообщении в среду.
В результате на нападавшего завели уголовное дело по части 1 статьи 109−1 (нанесение побоев, не повлекших причинение легкого вреда здоровью) УК РК.
Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим и просил суд строго его не наказывать, а потерпевший заявил, что не прощает подсудимого, просил удовлетворить его гражданский иск о взыскании Т1 млн морального ущерба и судебных расходов.
«Санкция части 1 статьи 109−1 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 80 часов, либо ареста на срок до 25 суток. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и искреннее раскаяние в содеянном. Приговором суда Д. признан виновным по части 1 статьи 109−1 УК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (Т157 280). Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Ю. и взыскал с Д. компенсацию морального вреда в размере Т500 тыс. и представительские расходы», — сказано в сообщении.