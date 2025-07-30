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Инженера из Китая избили в Казахстане

Тараз. 30 июля. КазТАГ — Инженера из Китая избили в Казахстане, сообщает пресс-служба суда Жамбылской области.

Источник: КазТАГ

«В июне 2025 года работник завода — подсудимый Д. подошел к своему начальнику инженеру-технологу Ю. (гражданин Китайской Народной Республики), чтобы он подписал табель учета рабочего времени. После отказа начальника у них возник спор, подсудимый разозлился и несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу и по телу, причинив ему физическую боль и травму», — говорится в сообщении в среду.

В результате на нападавшего завели уголовное дело по части 1 статьи 109−1 (нанесение побоев, не повлекших причинение легкого вреда здоровью) УК РК.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим и просил суд строго его не наказывать, а потерпевший заявил, что не прощает подсудимого, просил удовлетворить его гражданский иск о взыскании Т1 млн морального ущерба и судебных расходов.

«Санкция части 1 статьи 109−1 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 80 часов, либо ареста на срок до 25 суток. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и искреннее раскаяние в содеянном. Приговором суда Д. признан виновным по части 1 статьи 109−1 УК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (Т157 280). Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Ю. и взыскал с Д. компенсацию морального вреда в размере Т500 тыс. и представительские расходы», — сказано в сообщении.