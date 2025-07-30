Инженера из Китая избили в Казахстане

«Санкция части 1 статьи 109−1 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 80 часов, либо ареста на срок до 25 суток. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и искреннее раскаяние в содеянном. Приговором суда Д. признан виновным по части 1 статьи 109−1 УК, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (Т157 280). Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Ю. и взыскал с Д. компенсацию морального вреда в размере Т500 тыс. и представительские расходы», — сказано в сообщении.