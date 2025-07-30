Мужчина в Москве получил 11 лет строгого режима за убийство знакомой в 1994 году

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ст. 102 УК РСФСР (“Умышленное убийство из хулиганских побуждений”). Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказали в ведомстве.