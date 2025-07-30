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Мужчина в Москве получил 11 лет строгого режима за убийство знакомой в 1994 году

Суд в столице вынес обвинительный приговор фигуранту уголовного дела об убийстве женщины в 1994 году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

Источник: AP 2024

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ст. 102 УК РСФСР (“Умышленное убийство из хулиганских побуждений”). Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сказали в ведомстве.

Как установлено судом, 8 сентября 1994 года фигурант в помещении на ул. Таллинская выстрелил в голову своей знакомой и скрылся. Женщина погибла на месте. Мотивом преступления стала личная неприязнь.