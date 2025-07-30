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Суд присяжных вынес обвинительный вердикт по делу калининградских врачей

Белую и Сушкевич отправят в колонию.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Клопс.ru

В Московском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» в среду, 30 июля.

Решение было принято единогласно — все восемь присяжных признали врачей виновными. На основании вердикта судья позже вынесет приговор, в котором обозначит конкретное наказание для Белой и Сушкевич.

Недоношенный младенец умер в роддоме № 4 в ноябре 2018 года. Дело об убийстве возбудили против неонатолога перинатального центра Элины Сушкевич и главврача родильного дома Елены Белой. Сначала присяжные оправдали врачей, но этот вердикт отменили и приговорили медиков к длительным срокам. Сейчас и этот приговор отменили, дело пересматривают.