Суд присяжных вынес обвинительный вердикт по делу калининградских врачей

В Московском областном суде присяжные вынесли обвинительный вердикт калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» в среду, 30 июля.
Решение было принято единогласно — все восемь присяжных признали врачей виновными. На основании вердикта судья позже вынесет приговор, в котором обозначит конкретное наказание для Белой и Сушкевич.
Недоношенный младенец умер в роддоме № 4 в ноябре 2018 года. Дело об убийстве возбудили против неонатолога перинатального центра Элины Сушкевич и главврача родильного дома Елены Белой. Сначала присяжные оправдали врачей, но этот вердикт отменили и приговорили медиков к длительным срокам. Сейчас и этот приговор отменили, дело пересматривают.