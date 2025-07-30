Суд присяжных вынес обвинительный вердикт по делу калининградских врачей

Недоношенный младенец умер в роддоме № 4 в ноябре 2018 года. Дело об убийстве возбудили против неонатолога перинатального центра Элины Сушкевич и главврача родильного дома Елены Белой. Сначала присяжные оправдали врачей, но этот вердикт отменили и приговорили медиков к длительным срокам. Сейчас и этот приговор отменили, дело пересматривают.