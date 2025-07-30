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В Бресте муж и жена обманули 116 человек, выманив 720 тысяч рублей на памятники

В Бресте муж с женой пошли под суд, выманив более чем у сотни белорусов 720 тысяч рублей на памятники.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте будут судить супругов за махинации с надмогильными памятниками, рассказали в службе информации прокуратуры Брестской области.

Фигурантами уголовного дела стали директор и учредитель, а также замдиректора коммерческой организации, которая занимается изготовлением памятников, которые также являются супругами. Им инкриминируют многоэпизодное мошенничество (ч.2 ст. 209 и ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).

Известно, что и муж, и жена ранее были судимы за хулиганство и покушение на дачу взятки. За время с конца 2021 года по июнь 2024 года они обманом завладели крупными суммами под предлогом изготовления и установки памятников и надмогильных сооружений.

Обвиняемые заключали с потерпевшими договоры, брали предополату за изготовление памятников, хотя их фирма была в плохом финансовом состоянии, и они не могли своевременно и в полном объеме оказать свои услуги. Полученные деньги просто тратили на свои нужды.

— Всего обвиняемые обманом завладели деньгами 116 потерпевших более чем 720 тысячами рублей в сумме, — прокомментировали в прокуратуре.

Во время следствия фигуранты смогли потерпевшим возместить только примерно 200 тысяч рублей.

Суд признал супругов виновными и приговорил мужчину к 9 годам заключения, а его жену — к 7 годам колонии. Также каждый из мошеннической пары получил штраф 100 базовых величин (4,2 тысячи рублей) каждому. С обвиняемых в солидарном порядке будет взыскано возмещение имущественного вреда в пользу 42 потерпевших и компенсация морального вреда в пользу 22 человек.

Приговор еще может быть обжалован.

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