Авиакомпания «Ангара» лишилась сертификата на обслуживание авиатехники

Напомним, что 24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области. Он пропал с радаров после попытки повторного захода на посадку в аэропорту Тынды. Горящий лайнер был найден на склоне горы в 15 километрах от пункта назначения. Трагедия унесла жизни всех 48 человек, находившихся на борту.