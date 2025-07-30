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Авиакомпания «Ангара» лишилась сертификата на обслуживание авиатехники

Сертификат иркутской авиакомпании «Ангара» на техническое обслуживание авиатехники аннулирован Росавиацией. Причиной стали серьезные нарушения, выявленные внеплановой проверкой.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сертификат иркутской авиакомпании «Ангара», разрешавший ей выполнять техническое обслуживание воздушных судов и их компонентов, был аннулирован по итогам внеплановой проверки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Росавиации.

По итогам внеплановой проверки Ространснадзор совместно со специалистами Росавиации выявили нарушения в техническом обслуживании, осуществляемом компанией «Ангара».

Было установлено, что документация по техобслуживанию оформлялась без фактических работ, а необходимое оборудование не применялось. На совещании в Ространснадзоре представители «Ангары» признали эти и другие обнаруженные нарушения, влияющие на безопасность полетов.

По данным Росавиации, компания не представила убедительных доказательств устранения рисков для безопасности полетов. Поэтому сертификат был аннулирован.

Теперь для обслуживания своей авиатехники «Ангаре» необходимо пользоваться исключительно услугами сертифицированных сторонних организаций.

Напомним, что 24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области. Он пропал с радаров после попытки повторного захода на посадку в аэропорту Тынды. Горящий лайнер был найден на склоне горы в 15 километрах от пункта назначения. Трагедия унесла жизни всех 48 человек, находившихся на борту.