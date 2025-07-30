На Кубани пресекли два теракта

По версии следствия, с февраля по май 2025 года 18-летний фигурант вступил в переписку с неустановленным лицом, которое предположительно находится на Украине. Куратор поручил ему поджечь административное здание в станице Кавказской и прислать в подтверждение фото и видео. За это фигуранту пообещали 700 долларов. К преступлению, как сообщается, фигурант привлек 17-летнего знакомого, с ним в мае этого года он планировал совершить поджог, однако на месте теракт пресекли сотрудники краевого управления ФСБ.