На Кубани пресекли два теракта

По версии следствия, с февраля по май 2025 года 18-летний фигурант вступил в переписку с неустановленным лицом, которое предположительно находится на Украине. Куратор поручил ему поджечь административное здание в станице Кавказской и прислать в подтверждение фото и видео. За это фигуранту пообещали 700 долларов. К преступлению, как сообщается, фигурант привлек 17-летнего знакомого, с ним в мае этого года он планировал совершить поджог, однако на месте теракт пресекли сотрудники краевого управления ФСБ.
Кроме того, сообщается, что 18-летний фигурант по указанию того же куратора за обещанное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожных путях одной из станций, за что частично получил деньги.
«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 18-летнему местному жителю в совершении преступлений террористической направленности (часть 1 статьи 205, часть 3 статьи 30, пункт “а” части 2 статьи 205 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу и совершение особо тяжкого преступления (пункты “а, б” части 4 статьи 150 УК РФ). Подросток обвиняется в покушении на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, пункт “а” части 2 статьи 205 УК РФ)… Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении следственного комитета РФ.
Обвиняемые в ходе допроса признали вину, по ходатайству следствия их заключили под стражу.