В Ташкентской области обнаружили подпольную бойню для собак

По её словам, в колл-центр общества защиты животных Mehr va Oqibat поступило тревожное сообщение от местных жителей — люди подозревали, что в одном из домов происходит нечто ужасающее: по ночам слышны звуки, похожие на убийство и разделку животных, и предполагалось, что речь идёт именно о собаках, которых убивают на мясо.
Зоозащитники немедленно выехали на место, осмотрели несколько домов по указанному адресу, провели опрос соседей и вызвали полицию. Картина, которую они увидели, шокировала даже опытных активистов. Во дворе дома в ужасных условиях находилось около двух десятков собак.
Все собаки были вывезены в приюты «Мехр» и «Хаёт». Завтра на место прибудут представители санитарно-эпидемиологической службы, ветеринарии и правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства. Как сообщили сотрудники ОВД, материалы будут переданы в соответствующие органы для возбуждения уголовного дела.
Особую тревогу вызывает тот факт, что ровно в этом месте уже три года назад была закрыта подобная бойня. И вот снова — тот же адрес, тот же ужас. По словам зоозащитников, это далеко не единичный случай.
«Нам сказали, что таких мест много. Молодых собак растят до определённого возраста, а потом забивают — под заказ на “молодое мясо”. Это просто тихий ужас», — рассказали в приюте «Мехр».