В Ташкенте отменили концерт писательницы Рубиной

Ранее Рубина в интервью журналисту Михаилу Козыреву* рассказала о жестокости ХАМАС и завила, что Израиль «имеет право растворить их всех в соляной кислоте» и превратить Газу «просто в парковку», поскольку «там нет мирных жителей». Из итогового интервью этот эпизод был вырезан, расшифровка была опубликована Козыревым на своей странице в Facebook**. Накануне президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку высказываниям Рубиной в отношении сектора Газа и мусульман, а также предложил отказаться от продвижения ее творчества.