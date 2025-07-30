В Ташкенте отменили концерт писательницы Рубиной

Ранее с названного ресурса было удалено объявление о продаже билетов на этот концерт. Корреспондент РИА Новости попытался зайти по указанной ссылке на страницу мероприятия, но она выдает ошибку 404 — «страница не найдена». Билеты стоили от 300 тысяч до 1 миллиона сумов (от 24 до 80 долларов).
«Литературный концерт Дины Рубиной, который должен был пройти во Дворце искусств “Туркистон” 10 октября, отменен», — сказал собеседник агентства, не уточнив причины отмены мероприятия.
Ранее Рубина в интервью журналисту Михаилу Козыреву* рассказала о жестокости ХАМАС и завила, что Израиль «имеет право растворить их всех в соляной кислоте» и превратить Газу «просто в парковку», поскольку «там нет мирных жителей». Из итогового интервью этот эпизод был вырезан, расшифровка была опубликована Козыревым на своей странице в Facebook**. Накануне президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) призвал Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру и Федеральное собрание дать оценку высказываниям Рубиной в отношении сектора Газа и мусульман, а также предложил отказаться от продвижения ее творчества.
* Признан в РФ иноагентом.
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