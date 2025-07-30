Обвиняемые в покушении на депутата Госдумы в Самаре частично признали вину

САМАРА, 30 июл — РИА Новости. Двое фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре частично признали вину, несовершеннолетний обвиняемый отрицал свою причастность к преступлению на заседании Промышленного районного суда Самары, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Фигурантов обвиняют в покушении на убийство Матвеева и его водителя при выполнении ими общественного долга, а также в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Некруза Бохирова также обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, несовершеннолетнему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия.
«Частично признаю (вину — ред.) по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — сказал один из фигурантов Некруз Бохиров. Второй фигурант Мурод Мусуров также признал вину частично, не уточнив, с какой частью обвинения не согласен. Несовершеннолетний обвиняемый не признал вину ни по одному эпизоду.
Ранее в СУ СК России по Самарской области сообщали, что завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы РФ Матвеева.
На сайте региональной прокуратуры сообщалось, что 18 июля 2024 года трое обвиняемых, включая подростка, находились на остановке в Самаре. Несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, при этом водитель предупредил, что у него обеденный перерыв. После этого между ними возник конфликт, подросток ударил мужчину и попытался скрыться вместе с друзьями. Однако его догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку.
По данным СУСК России по области, находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Довести преступный умысел до конца обвиняемые не смогли из-за сопротивления со стороны потерпевших и прохожих. Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пострадавшим.