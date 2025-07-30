В Улан-Удэ 17-летний парень поджег кабину тепловоза на станции

В Улан-Удэ 17-летний парень поджег кабину тепловоза. Жителя Забайкальского края задержали полицейские на транспорте совместно с другими ведомствами. Об этом КП-Иркутск сообщили в Транспортной полиции Прибайкалья.
— Задержанный признался в совершенных действиях и пояснил, что сделал это, чтобы заработать 100 тысяч рублей. Такое вознаграждение ему пообещал куратор, который и дал указание, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Для подтверждения выполнения преступного задания, молодой человек снял происходящее на свой мобильный телефон. Подросток подозревается в совершении диверсии, что является преступлением по статье 281 Уголовного кодекса РФ.
Задержанный снял происходящее на свой мобильный телефон. Фото: Транспортная полиция Прибайкалья.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что жителю Зимы назначили условный срок за хранение арсенала оружия.