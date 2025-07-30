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В Улан-Удэ 17-летний парень поджег кабину тепловоза на станции

За такое задание подростку обещали заплатить 100 тысяч рублей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ 17-летний парень поджег кабину тепловоза. Жителя Забайкальского края задержали полицейские на транспорте совместно с другими ведомствами. Об этом КП-Иркутск сообщили в Транспортной полиции Прибайкалья.

— Задержанный признался в совершенных действиях и пояснил, что сделал это, чтобы заработать 100 тысяч рублей. Такое вознаграждение ему пообещал куратор, который и дал указание, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Для подтверждения выполнения преступного задания, молодой человек снял происходящее на свой мобильный телефон. Подросток подозревается в совершении диверсии, что является преступлением по статье 281 Уголовного кодекса РФ.

Задержанный снял происходящее на свой мобильный телефон. Фото: Транспортная полиция Прибайкалья.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жителю Зимы назначили условный срок за хранение арсенала оружия.