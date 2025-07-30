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Милиция задержала владельца ночного клуба в Минске

Владелец минского ночного клуба задержан за опасное хобби в подвале.

Источник: Комсомольская правда

В Минске задержали владельца ночного клуба. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, правоохранителями был задержан 37-летний директор минского ночного клуба. Как было установлено, в подвале частного дома мужчина прятал приспособления для выращивания наркосодержащих растений. Также у него изъяли четыре горшка с запрещенными растениями, не менее 320 граммов готового к употреблению вещества, для хранения которого он установил в подвале отдельный холодильник, и еще у него нашли несколько разовых доз особо опасного наркотика.

Фигурант признался, что систематически употреблял наркотики. А его жена, зная о пагубной зависимости мужа, ничего не предпринимала, хотя в семье воспитывается ребенок.

В отношении задержанного расследуется уголовное дело, также милиция предупредила о проверке и рейдах в ночном клубе минчанина.

Тем временем в Бресте муж и жена обманули 116 человек, выманив 720 тысяч рублей на памятники.

И мы писали, что в Беларуси ужесточат наказание за нескошенные борщевик, золотарник и другие опасные растения: «Штраф до 1000 базовых». Тем временем белорусов предупредили об ужесточении мер за выброшенный из авто мусор.