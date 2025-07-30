Милиция задержала владельца ночного клуба в Минске

Так, правоохранителями был задержан 37-летний директор минского ночного клуба. Как было установлено, в подвале частного дома мужчина прятал приспособления для выращивания наркосодержащих растений. Также у него изъяли четыре горшка с запрещенными растениями, не менее 320 граммов готового к употреблению вещества, для хранения которого он установил в подвале отдельный холодильник, и еще у него нашли несколько разовых доз особо опасного наркотика.