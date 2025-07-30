В Каракалпакстане поезд столкнулся с грузовиком: авто пыталось проскочить переезд перед составом

Инцидент подтвердили в «Узбекистон темир йуллари».
По информации компании, 30 июля около 16:09 на 592-м километре перегона между станциями «Бадай» и «Беруний», на неохраняемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Автомобиль, проигнорировав правила дорожного движения, попытался проскочить перед движущимся поездом, направлявшимся из Андижана в Кунград.
Избежать столкновения не удалось. Поезд врезался в грузовик, в результате чего локомотив сошёл с рельсов. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. На место аварии оперативно прибыла дежурная бригада, начато расследование причин и обстоятельств происшествия.
Пассажиров пересадили на шесть автобусов, которые доставили их в Нукус и Кунград. Железнодорожное сообщение было восстановлено после устранения технических неисправностей.