В Каракалпакстане поезд столкнулся с грузовиком: авто пыталось проскочить переезд перед составом

По информации компании, 30 июля около 16:09 на 592-м километре перегона между станциями «Бадай» и «Беруний», на неохраняемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Автомобиль, проигнорировав правила дорожного движения, попытался проскочить перед движущимся поездом, направлявшимся из Андижана в Кунград.