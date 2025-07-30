Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в двойном убийстве

По версии следствия, Виктор и Наталья Тарховы исчезли в период с декабря 2024 года по январь 2025-го. В начале февраля внучку экс-мэра задержали и обвинили в убийстве и мошенничестве. Уже 5 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде ареста, который впоследствии продлевался неоднократно.