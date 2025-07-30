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Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в двойном убийстве

Самарский районный суд 30 июля принял решение продлить срок содержания под стражей Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги.

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Ходатайство о продлении ареста поступило от следствия. Суд удовлетворил его, постановив оставить Тархову в СИЗО до 2 октября 2025 года.

По версии следствия, Виктор и Наталья Тарховы исчезли в период с декабря 2024 года по январь 2025-го. В начале февраля внучку экс-мэра задержали и обвинили в убийстве и мошенничестве. Уже 5 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде ареста, который впоследствии продлевался неоднократно.

Как сообщалось ранее, в конце февраля Екатерина Тархова дала признательные показания. Она заявила, что причастна к убийству родственников, и утверждала, что действовала не одна — ей якобы помогал мужчина, который вскоре покинул территорию России.

Позже следствие назвало возможных сообщников девушки. Подозреваемыми по делу проходят Светлана Метревели и её племянник Дмитрий (Деметре) Метревели. Они объявлены в розыск.