Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный омич сильно избил свою гражданскую супругу из-за ревности

Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами и ушибами головы и тела, доставлена в одну из омских больниц.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сильно избитую женщину доставили из городка Нефтяников в одну из омских больниц. Полицейские выяснили, что телесные повреждения омичке причинил гражданский супруг, сообщает сегодня, 30 июля, пресс-служба ведомства.

Сильно избитую 40-летнюю женщину без сознания обнаружила в квартире на улице Бородина мать ее гражданского супруга. Она же вызвала скорую помощь. Изуродовавший несчастную омичку 41-летний гражданский супруг находился в этой же квартире — он спокойно смотрел телевизор. При задержании изувера, ранее судимого за кражи, разбойное нападение и угон, правоохранители выяснили с его слов, что зверское избиение он совершил в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.