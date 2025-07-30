Пьяный омич сильно избил свою гражданскую супругу из-за ревности

Сильно избитую женщину доставили из городка Нефтяников в одну из омских больниц. Полицейские выяснили, что телесные повреждения омичке причинил гражданский супруг, сообщает сегодня, 30 июля, пресс-служба ведомства.
Сильно избитую 40-летнюю женщину без сознания обнаружила в квартире на улице Бородина мать ее гражданского супруга. Она же вызвала скорую помощь. Изуродовавший несчастную омичку 41-летний гражданский супруг находился в этой же квартире — он спокойно смотрел телевизор. При задержании изувера, ранее судимого за кражи, разбойное нападение и угон, правоохранители выяснили с его слов, что зверское избиение он совершил в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности.
Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.