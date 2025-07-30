На трассе в Ростовской области погиб 44-летний мотоциклист

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб 44-летний водитель мотоцикла «Ямаха». Об этом 30 июля сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария случилась рано утром на участке автодороги Манычская — Красный — Отрадный. Предварительно, мотоциклист не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, после этого мужчина скончался на месте.
На месте уже побывали автоинспекторы и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Правоохранители выясняют детали и обстоятельства случившегося.
Водителей мотоциклов и автомобилей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией, нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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