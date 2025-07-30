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Похитившая 59 млн московская «ясновидящая» получила 4 года колонии

Выдававшая себя за ясновидящую московская мошенница приговорена к 4 годам колонии за хищение более 59 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Мещанский районный суд приговорил к 4 годам лишения свободы 61-летнюю Любу Амаеву, называвшую себя «ясновидящей», за мошенничество в особо крупном размере. Она похитила у 45-летней москвички более 59,2 миллиона рублей под предлогом проведения магических обрядов. Об этом сообщает телеграм-канал Прокуратуры Москвы.

Суд установил, что с марта 2019 по февраль 2023 года Амаева обманным путем вошла в доверие к 45-летней потерпевшей. Мошенница убедила женщину в необходимости «магических обрядов», которые должны были спасти потерпевшую и ее родственников от вымышленной опасности.

На протяжении пяти лет «гадалка» обещала решать личные и финансовые проблемы москвички, требуя за каждый «ритуал» от 5 тысяч до 8 миллионов рублей.

Отбывать наказание лжеясновидящая будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.