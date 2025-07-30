Похитившая 59 млн московская «ясновидящая» получила 4 года колонии

Суд установил, что с марта 2019 по февраль 2023 года Амаева обманным путем вошла в доверие к 45-летней потерпевшей. Мошенница убедила женщину в необходимости «магических обрядов», которые должны были спасти потерпевшую и ее родственников от вымышленной опасности.