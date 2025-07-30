В МВД подтвердили информацию о пьяном дебоше комика Хрусталева в аэропорту

По данным нескольких Telegram-каналов, речь о комике Дмитрие Хрусталеве, которого сняли с рейса Калининград — Москва.
«Было установлено, что 46-летний мужчина, уроженец города Москвы нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью в отношении бортпроводника. Представителями компании нарушитель был отстранен от полета. Мужчину препроводили в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении него составлен административный протокол», — рассказали в пресс-службе МВД.
По данным Amber Mash, Хрусталев прилетал в Калининградскую область ради проекта «Голосящий КиВиН», и должен был вылетать 28 июля, но его сняли с рейса. Как рассказали свидетели, в аэропорту комик «начал донимать» людей еще в зоне выхода на посадку, а уже в самолете нагрубил стюардессе и потребовал проводить до своего кресла в бизнесе. По данным СМИ, на борт артист поднялся только благодаря одному из пассажиров.