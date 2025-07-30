Кардиолог спасла четырех пассажиров сочинского авиарейса

Два медика, среди которых была врач-кардиолог высшей категории, спасли жизни четырех пассажиров рейса Сочи — Иваново. Им резко стало плохо во время полета 22 июля, и они оказались на грани гибели. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Критическая ситуация на борту возникла после того, как сразу нескольким людям стало плохо. Один мужчина потерял сознание, у другой женщины наблюдались признаки инсульта, третий пассажир столкнулся с резким повышением артериального давления на фоне перенесенного ранее инфаркта, а еще одна пассажирка жаловалась на сильное недомогание.
Летевшая на этом рейсе врач-кардиолог высшей квалификационной категории Алла Смирнова стала оказывать пассажирам неотложную помощь. По информации «Стационар-Пресс», медик мгновенно оценила сложную ситуацию и решительно взяла инициативу на себя. Весь полет она проводила осмотры, делала необходимые инъекции, давала таблетки и постоянно контролировала артериальное давление пострадавших.
Благодаря ее четким и профессиональным действиям, состояние всех четырех пациентов стабилизировалось еще до посадки самолета. Медик из Владимира Александр Варьян не остался в стороне и тоже оказывал помощь пассажирам.