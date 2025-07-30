Кардиолог спасла четырех пассажиров сочинского авиарейса

Критическая ситуация на борту возникла после того, как сразу нескольким людям стало плохо. Один мужчина потерял сознание, у другой женщины наблюдались признаки инсульта, третий пассажир столкнулся с резким повышением артериального давления на фоне перенесенного ранее инфаркта, а еще одна пассажирка жаловалась на сильное недомогание.