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Кардиолог спасла четырех пассажиров сочинского авиарейса

Оперативные и профессиональные действия кардиолога Аллы Смирновой и терапевта Александра Варьяна спасли четырех пассажиров рейса Сочи — Иваново 22 июля. Люди оказались в критическом состоянии во время полета, но благодаря помощи медиков их самочувствие стабилизировалось до посадки.

Источник: РИА "Новости"

Два медика, среди которых была врач-кардиолог высшей категории, спасли жизни четырех пассажиров рейса Сочи — Иваново. Им резко стало плохо во время полета 22 июля, и они оказались на грани гибели. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Критическая ситуация на борту возникла после того, как сразу нескольким людям стало плохо. Один мужчина потерял сознание, у другой женщины наблюдались признаки инсульта, третий пассажир столкнулся с резким повышением артериального давления на фоне перенесенного ранее инфаркта, а еще одна пассажирка жаловалась на сильное недомогание.

Летевшая на этом рейсе врач-кардиолог высшей квалификационной категории Алла Смирнова стала оказывать пассажирам неотложную помощь. По информации «Стационар-Пресс», медик мгновенно оценила сложную ситуацию и решительно взяла инициативу на себя. Весь полет она проводила осмотры, делала необходимые инъекции, давала таблетки и постоянно контролировала артериальное давление пострадавших.

Благодаря ее четким и профессиональным действиям, состояние всех четырех пациентов стабилизировалось еще до посадки самолета. Медик из Владимира Александр Варьян не остался в стороне и тоже оказывал помощь пассажирам.