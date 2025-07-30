Защита по делу «Крокуса» попросит самого жесткого приговора для террористов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», жертвами которого стали 149 человек, будет настаивать и добиваться в суде на самом жестком и суровом наказании как для всех непосредственных исполнителей, так и для их пособников. Об этом ТАСС заявил адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет в деле интересы 115 потерпевших.