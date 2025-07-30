Защита по делу «Крокуса» попросит самого жесткого приговора для террористов

«Несмотря на признательную позицию некоторых фигурантов, мы будем настаивать в военном суде на самом жестком, суровом, но справедливом для всех террористов наказании: как для непосредственных исполнителей теракта, так и для их соучастников», — сказал собеседник агентства.
По его словам, четверо непосредственных исполнителей теракта — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни — в ходе расследования уголовного дела дали признательные показания в полном объеме, но раскаялся в содеянном только Фаридуни.
2-й Западный окружной военный суд 4 августа начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта. Процесс будет проходить на выездных заседаниях в одном из зданий Мосгорсуда.