На Камчатке произошли еще пять землетрясений

На Камчатке за период чуть более 10 минут зафиксировали пять землетрясений с магнитудой 5,0; 4,8; 4,8; 5,3 и 6,0. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.
Сейсмологи уточнили, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 350 км от Петропавловска-Камчатского, первое из магнитудой 4,8 — в 273 км, второе — в 212 км, толчок магнитудой 5,3 — в 230 км, а самое сильное, магнитудой 6,0, — в 402 км от города.
Эпицентры первых трех подземных толчков залегали на глубине 64,8 км, 10,8 км и 66 км соответственно, четвертого — на глубине 56,5 км, пятого — на 33 км.
Напомним, ранее 30 июля, около полудня на Камчатке и Курильских островах люди занимались своими делами, когда внезапно произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился примерно в 360 километрах к северо-востоку от Северо-Курильска и в 143 километрах от Камчатки. Магнитуда подземных толчков составила 8,5 — это самое сильное землетрясение за последние годы. Глубина очага была всего 9 километров.