На Камчатке произошли еще пять землетрясений

Напомним, ранее 30 июля, около полудня на Камчатке и Курильских островах люди занимались своими делами, когда внезапно произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился примерно в 360 километрах к северо-востоку от Северо-Курильска и в 143 километрах от Камчатки. Магнитуда подземных толчков составила 8,5 — это самое сильное землетрясение за последние годы. Глубина очага была всего 9 километров.