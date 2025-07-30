Из-за холодильника в Уфе в пожаре едва не пострадали два человека

Прибывшие на место ЧП огнеборцы эвакуировали двух человек через лестничные марши, применив для безопасного вывода пострадавших тактическую вентиляцию. Горение было локализовано на площади одного квадратного метра. В тушении было задействовано 19 спасателей и шесть единиц спецтехники.