Из-за холодильника в Уфе в пожаре едва не пострадали два человека

В Уфе на улице Гафури произошел пожар в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Как сообщает МЧС Башкирии, загорелся холодильник.
Прибывшие на место ЧП огнеборцы эвакуировали двух человек через лестничные марши, применив для безопасного вывода пострадавших тактическую вентиляцию. Горение было локализовано на площади одного квадратного метра. В тушении было задействовано 19 спасателей и шесть единиц спецтехники.
Причины возгорания устанавливает дознаватель МЧС.
Специалисты чрезвычайного ведомства напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не допускать неосторожного обращения с огнем, проверять исправность электроприборов и воздерживаться от курения в жилых помещениях.
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