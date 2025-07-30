Водитель грузовика задавил пенсионерку

В подмосковной Лобне водитель грузовика «ГАЗ», двигаясь задним ходом, наехал на 85-летнюю женщину, проинформировали в управлении информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ.
Пенсионерка от полученных травм скончалась. Возбуждено уголовное дело.
ДТП произошло во дворе одного из домов на улице Чехова. По предварительным данным, водитель 1997 г.р., управляя автомобилем «ГАЗ», при движении задним ходом, допустил наезд на женщину 1940 года рождения.
Пожилая женщина скончалась на месте ДТП.