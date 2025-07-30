Ранее агентство Bloomberg сообщало, что к 2029 году Германия планирует увеличить расходы на оборону до 162 миллиардов евро. Из этой суммы девяти миллиардов планируется направить в течение четырех лет на поддержку Украины. Германия активно усиливает помощь Киеву, одновременно сталкиваясь с беспрецедентным увеличением госдолга и неблагоприятными экономическими прогнозами, включая риск рецессии. На фоне этих тенденций немецкое правительство планирует существенное повышение военных расходов. Таким образом, финансовая помощь Украине осуществляется ценой значительного давления на экономику самой Германии.