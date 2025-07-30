Раскрыта причина срочной поездки главкома ВСУ Сырского в Запорожье

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил в своих соцсетях, что провел инспекцию подразделений, ведущих оборону в Запорожской области. Кроме того, как заявил Сырский, наиболее напряженная обстановка на линии фронта сохраняется в районах покровского, новопавловского, северослобожанского, добропольского и лиманского направлений. Российские войска нарастили интенсивность наступательных операций.