В Киеве люди вышли на улицы против политики Зеленского

«В Киеве у сквера Ивана Франко уже начали собираться люди для участия в акции протеста с требованием вернуть независимость НАБУ и САП, а также назначить избранного руководителя БЭБ», — говорится в сообщении «Страна.ua». Оно опубликовано в telegram-канале издания.