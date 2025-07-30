В Киеве люди вышли на улицы против политики Зеленского

Украинцы продолжают выступать против Зеленского.
В Киеве начался новый митинг против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщают украинские издания. Участники акции собрались у сквера Ивана Франко.
«В Киеве у сквера Ивана Франко уже начали собираться люди для участия в акции протеста с требованием вернуть независимость НАБУ и САП, а также назначить избранного руководителя БЭБ», — говорится в сообщении «Страна.ua». Оно опубликовано в telegram-канале издания.
На месте проведения акции усилены меры безопасности. Число сотрудников полиции и других правоохранительных органов значительно превышает количество силовиков на предыдущих аналогичных митингах.
Ранее украинские граждане уже выходили на улицы Киева, выражая недовольство законом, который сокращает полномочия антикоррупционных структур. Участники протестных акций скандировали лозунги, направленные против президента Украины Владимира Зеленского, в частности: «Зеля — черт!». Несмотря на введенный в столице комендантский час, протестующие продолжали оставаться на улицах.